الدوري الممتاز .. رأسية ” الدالي” تنقذ الخمس من خسارة أمام السويحلي

مصراتة 04 مارس 2022 (وال)- أنقذ لاعب الخمس باسم الدالي فريقه من خسارة أمام السويحلي، عندما تمكن من تسجيل هدف اللقاء الثاني؛ في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت مساء الخميس على أرضية ملعب مصراتة الدولي، بقيادة صافرة الحكم الدولي ( أحمد الشلماني )، نجح الخمس مُبكرًا بعد مرور دقيقتين من تسجيل الهدف الأول في اللقاء، وذلك عن طريق المحترف النيجيري ( باسكال )، فيما أدرك السويحلي عند الدقيقة ( 16 ) التعادل بواسطة لاعبه ( أنس كحول ).

في الشوط الثاني، ارتفع رتم المباراة وأصبح أفضل من سابقه، ليتمكن بعدها السويحلي من التقدم على صعيد النتيجة عن طريق مسجل الهدف الأول ( أنس كحول ) في الدقيقة ( 63 )، هذا وشهدت الدقيقة ( 80 ) هدف التعادل لفريق الخمس عن طريق رأسية من باسم الدالي أودعها شباك الحارس ( علي شنينة ).

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح رصيد السويحلي ( 16 ) نقطة، محتلا بها المرتبة الرابعة، بينما أرتفع رصيد الخمس إلى النقطة ( 11 ) واقعًا بها في المرتبة ما قبل الأخيرة. (وال) س أ / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال