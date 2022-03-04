الاتحاد الفرعي للقوة البدنية بالمنطقة الشرقية ينظم البطولة الأولى للعبة للعام 2022

بنغازي 04 مارس 2022 (وال)- ينظم الاتحاد الفرعي للقوة البدنية بالمنطقة الشرقية في العاشر من شهر مارس الحالي، فعّاليات البطولة الأولى للعبة للعام 2022، وذلك برعاية اتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية.

وبحسب قسم العلاقات والإعلام باتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية، سيُشارك في البطولة التي تقام على مدى ثلاثة أيام بصالة نادي الهلال ببنغازي، عدد (14) ناديًا وهم: الأهلي بنغازي، التحدي، الهلال، الأخضر، المروج، التعاون، خليج سرت، الخليج أجدابيا، شباب الجبل، مخلوف، أبطال ليبيا، حمد بوشويرب، النهضة، اتحاد الشرطة الرياضي.

في سياق متصل، يواصل فريق اتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية، تجهيزاته النهائية للمشاركة في البطولة تحت إشراف رائد سراج بوستة مشرف لعبة القوة البدنية بنادي اتحاد الشرطة. (وال) إ م

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