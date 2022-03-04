بنغازي 04 مارس 2022 (وال)- عقد بمدينة بنغازي أمس الخميس؛ ملتقى بنغازي الأول للعبة الشطرنج تحت شعار “معًا لشطرنج أفضل”، بعقد اجتماعًا تشاوريًا بين الاتحاد الفرعي بنغازي للعبة الشطرنج والجمعية الليبية للشطرنج ببنغازي.

هذا وتناول الاجتماع الذي عقد باستضافة شركة دربة للتدريب والتطوير والاستشارات، دراسة العديد من الموضوع التي يسعى إليها الاتحاد الفرعي ببنغازي للارتقاء بلعبة الشطرنج في بنغازي وليبيا.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على التنسيق بين شركة دربة للتدريب والتطوير والاستشارات، والجمعية الليبية للشطرنج بنغازي، والاتحاد الفرعي ببنغازي للشطرنج، على التعاون المشترك وتنظيم فعّاليات جديدة في الفترة القادمة، بما يسهم في نشر اللعبة والتعريف بها بشكل عصري ومتطور.

يشار إلى أن الاجتماع؛ حضره الأستاذ أحمدالقماطي عن شركة دربة للتدريب والتطوير والاستشارات، ومنسق الجمعية الليبية للشطرنج بنغازي الدكتور أمجد ماضي، ورئيس الاتحاد الفرعي بنغازي للشطرنج الدكتور حسن جبريل، ونائب رئيس الاتحاد الأستاذ عبدالله اللبار، والأساتذة أحمد البرغثي وعلي يوسف. (وال) ر ع/ ر ت

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