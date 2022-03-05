الدوري الليبي الممتاز .. دارنس يتفوق على شباب الجبل في الوقت القاتل

درنة 04 مارس 2022 (وال)-تمكن فريق دارنس من تحقيق فوزاً مهماً على ضيفه شباب الجبل بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب الجولة الـ 12 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب درنة البلدي.

هذا ونجح فريق دارنس في هذه المباراة التي جرت – أمس الجمعة – خطف هدف المباراة الوحيد في ال٠0وقت القاتل، وذلك في الدقيقة الـ 4+90 ، بواسطة لاعبه الكاميروني ( جونيور أمبينغا )، الذي استغل البهتة الدفاعية التي حدثت بخط دفاع شباب الجبل.

وبهذا الفوز، أضاف فريق دارنس ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده، ليصبح بذلك برصيد الـ 12 نقطة، محتلاً الترتيب السابع، فيما توقف رصيد شباب الجبل صاحب الترتيب الثامن عند النقطة الـ 9 . (وال) س أ/ ر ت

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