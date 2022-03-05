الدوري الليبي الممتاز … التعادل السلبي يسود لقاء الأخضر والهلال

البيضاء 04 مارس 2022 (وال)- ساد التعادل السلبي لقاء الأخضر وضيفه الهلال، ضمن حساب الجولة الـ 12 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء. هذه المواجهة التي جرت – اليوم الجمعة – قادها الحكم ( نصيب الهواري […]

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