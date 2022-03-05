النصر يحل ثالثًا بعد تغلبه على التعاون

تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على حساب نظيره التعاون في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من مرحلة إياب مسابقة الدوري الممتاز، على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وفاز أصحاب الأرض بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث تقدم عامر التاورغي وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 14، ثم أضاف قائد الفريق المهاجم سالم روما الهدف الثاني في الدقيقة 41، وقلص الضيوف الفارق عن طريق ماهر العبيدي في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز؛ رفع فريق النصر رصيده من النقاط إلى 25 محتلا المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد التعاون عند 14 نقطة في المركز الخامس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية