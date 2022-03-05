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النصر يحل ثالثًا بعد تغلبه على التعاون

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على حساب نظيره التعاون في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من مرحلة إياب مسابقة الدوري الممتاز، على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وفاز أصحاب الأرض بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث تقدم عامر التاورغي وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 14، ثم أضاف قائد الفريق المهاجم سالم روما الهدف الثاني في الدقيقة 41، وقلص الضيوف الفارق عن طريق ماهر العبيدي في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز؛ رفع فريق النصر رصيده من النقاط إلى 25 محتلا المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد التعاون عند 14 نقطة في المركز الخامس.

 

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قناة 218 الليبية

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