الزمالك يعين المدرب البرتغالي.. ويقيل الفرنسي

تعاقد نادي الزمالك مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا؛ لقيادة الفريق الأول للنادي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تم فسخ عقده من قبل إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضى منصور.

ويعود المدرب البرتغالي فيريرا، صاحب الـ 75 عامًا، إلى أسوار نادي الزمالك من جديد، بعد ما أشرف على تدريبات الفريق منذ ثماني سنوات، وقاده القلعة البيضاء والحمراء إلى حصد مسابقة الدوري المصري وكأس مصر في موسم 2014-2015.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 22 نقطة جمعها خلال عشر جولات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية