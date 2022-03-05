التعادل السلبي يحسم قمة الأخضر والهلال

انتهت قمة الأخضر مع نظيره الهلال بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات فرق المجموعة الأولى في مرحلة إياب مسابقة الدوري الليبي.

وشهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين منذ انطلاقة صافرة البداية، وضيع كل من الضيوف وأصحاب الأرض فرصًا عديدة كانت سانحة للتسجيل خلال أحداث المباراة، التي أقيمت على أرضية ملعب شيخ الشهداء.

وبهذا التعادل؛ رفع الأخضر رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، فيما وصل الهلال إلى النقطة 17، محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى.

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