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التعادل السلبي يحسم قمة الأخضر والهلال

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت قمة الأخضر مع نظيره الهلال بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات فرق المجموعة الأولى في مرحلة إياب مسابقة الدوري الليبي.

وشهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين منذ انطلاقة صافرة البداية، وضيع كل من الضيوف وأصحاب الأرض فرصًا عديدة كانت سانحة للتسجيل خلال أحداث المباراة، التي أقيمت على أرضية ملعب شيخ الشهداء.

وبهذا التعادل؛ رفع الأخضر رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، فيما وصل الهلال إلى النقطة 17، محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى.

 

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قناة 218 الليبية

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