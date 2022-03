الاتحاد يكمل استعداداته لمواجهة ليوبارد في الكونفدرالية

أكمل فريق الاتحاد مساء اليوم السبت استعداداته لمواجهة فريق ليوبارد غدا الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

فريق الاتحاد يملك في رصيده أربع نقاط من مباراتين حقق الفوز في الأولى على حساب أورلاندو بيراتس وتعادل في الثانية مع شبيبة الساورة الجزائري، وسيخوض فريق الاتحاد مباراته أمام ليوبارد يوم الأحد القادم وسيتحول بعدها مباشرة من جنوب إفريقيا إلى الجزائر لملاقاة فريق شبيبة الساورة في الجولة الأولى من إياب دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

