فاز فريق الظهرة على فريق الطلائع راقدالين بهدف دون مقابل ضمن الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت في ضيافة فريق الطلائع شهدت ندية بين الفريقين حتى تمكن هداف فريق الظهرة سالم الرويمي من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة وبذلك تقدم فريق الظهرة إلى المركز الثاني برصيد ثلاث عشرة نقطة فيما بقى الطلائع في المركز الرابع برصيد عشر نقاط.

