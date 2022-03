تنطلق غدا بمدينة ترهونة بطولة كرة القدم الخماسية على المستوى المدينة بمشاركة اثنين وثلاثين فريقا.

حيث جرت قرعة البطولة بالمدينة الرياضية بترهونة التي تقام برعاية مكتب الرياضة بالمدينة.

وتقام هذه البطولة التنشيطية قبل إقامة البطولة الكبرى والتي ستقام على مستوى ليبيا وبمشاركة واسعة.

