الأحد الاجتماع الفني لرباعي تتويج الكرة الطائرة

يقام يوم غد الأحد الاجتماع الفني لانطلاق المرحلة النهائية لرباعي التتويج لدوري الليبي للكرة الطائرة.

وتنطلق منافسات المرحلة النهائية يوم الاثنين المقبل بمشاركة فرق الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس والسويحلي والأهلي بنغازي، كما حددت لجنة المسابقات أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر موعدا لإقامة منافسات كأس ليبيا للكرة الطائرة.

يشار إلى أن فريق الأهلي طرابلس أنهى المرحلة الأولى من رباعي التتويج متصدرا بعد تحقيقه الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها في قاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

المصدر: ليبيا الأحرار

