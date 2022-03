الدوري الليبي لكرة السلة يشهد 3 مواجهات نارية

تتواصل منافسات الدوري الليبي لكرة السلة اليوم بالمجموعتين الأولى والثانية بثلاث مباريات، حيث تحتضن قاعة قرطبة بطرابلس مباراة نادي الأهلي طرابلس ونادي الأولمبي وتشهد قاعة المرحوم أحمد موسى الحاسي بالمدينة الرياضية المرج مباراة تجمع نادي المروج مع نادي النصر.

يذكر أن الدوري الليبي لكرة السلة يشهد منافسة قوية هذا الموسم، وقد وصلت منافسات البطولة إلى الجولة السادسة من مرحلة الذهاب.

