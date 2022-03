النصر يفوز على التعاون ضمن إياب الدوري الممتاز

حقق نادي النصر فوزه على نادي التعاون بهدفين لهدف، ضمن مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم افتتح التسجيل للنصر اللاعب عامر التاورغي ” في الدقيقة 13 فيما سجل اللاعب سالم روما ” في الدقيقة 40 من ضربة جزاء وسجل التعاون هدفه الوحيد عن طريق اللاعب ماهر العبيدي في الدقيقة 73 في الشوط الثاني من اللقاء.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده الى النقطة 25 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 14 في المركز الخامس.

