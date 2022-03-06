انطلاق مرحلة إياب الدور الرباعي للكرة الطائرة غدًا

يترقب عشاق كرة الطائرة الليبية عودة مباريات الدوري من جديد غدًا، من أجل حسم لقب موسم 2021-2022.

ومن المقرر أن تعود منافسات مرحلة الإياب من الدور الرباعي لبطولة الدوري غدًا الإثنين، حيث ستقام على مدار 3 أيام تنتهي الأربعاء.

يشهد الأحد عقد الاجتماع الفني الخاص بمباريات مرحلة الإياب من الدور الرباعي، الذي يجمع أندية الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والسويحلي والاتحاد المصراتي.

وسيُحسم خلال الثلاثة أيام المقبلة، بطل النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وتمكن الأهلي طرابلس من التربع على صدارة جدول ترتيب الدور الرباعي في مرحلة الذهاب، بعدما حقق الفوز في الجولات الثلاثة الماضية، وحصد خلالها 8 نقاط، ويحتل فريق السويحلي الوصافة برصيد 6 نقاط ثم الاتحاد المصراتي برصيد 3 نقاط وأخيرًا فريق الأهلي بنغازي برصيد نقطة واحدة.

كانت الفترة الماضية قد شهدت توقف مسابقة الدوري نظرًا لمشاركة الأهلي طرابلس في البطولة العربية، بينما اعتذار السويحلي عن المشاركة في اللحظات الأخيرة.

ولم يحقق الأهلي أية نتائج في البطولة العربية، وحصل على المركز الثالث عشر فيها.

يُذكر أن الأهلي طرابلس هو بطل النسخة الماضية في الدوري الليبي للكرة الطائرة، ويطمع للحفاظ على اللقب والتتويج باللقب التاسع في تاريخه.

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