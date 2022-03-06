الأهلي المصري يقتنص فوزاً ثميناً من المريخ السوداني

اقتنص الأهلي المصري فوزًا ثمينًا من ضيفه المريخ السوداني، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 3 عن طريق محمد شريف، الذي أضاف أيضاً الهدف الثاني في الدقيقة 34، لكن المريخ انتفض وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 43 عن طريق توني إدجوماريجوي، ثم أحرز هدف التعادل بأقدام السماني سعد الدين في الدقيقة 69.

وجاء الهدف الثالث للأهلي بالنيران الصديقة في الدقيقة 73، بعدما اصطدمت تمريرة عرضية من السولية بمصطفى كرشوم.

وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بأفضلية المواجهات المباشرة ضد المريخ الذي يملك ذات الرصيد من النقاط.

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