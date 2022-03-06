ليبيا تحصل على العضوية الأفريقية في الاتحاد الأفريقي للرقبي

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تحصلت ليبيا صباح أمس السبت على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي للرقبي. وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للعبة.

وصرح رئيس الاتحاد الليبي للرقبي السيد مصطفى الحوتي. بأن ممثلي الاتحادات في اجتماع الجمعية العمومية صوتوا بالإجماع على منح ليبيا العضوية الكاملة.

وأضاف الحوتي. بذلك يحق للاتحاد الليبي المشاركة والتصويت في جميع اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.

وجاء هذا التصويت على خلفية، النتائج الجيدة التي حققها المنتخب الليبي للرقبي. والتي كان آخرها تتويج ليبيا بفضية البطولة العربية لسباعيات الرقبي الأسبوع الماضي في العاصمة التونسية.