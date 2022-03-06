الاتحاد يطيح بليوباردس الجنوب أفريقي في عقر داره بهدفين مقابل هدف

تمكن فريق الاتحاد من تحقيق فوز ثمين على حساب نظيره رويال ليبوباردس، من جنوب أفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الأولى في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في جنوب أفريقيا ليهزم الصعوبات التي واجهته برحلته الشاقة، حيث تقدم مبكراً عن طريق معاذ عيسى، وتحديداً بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، ليضيف عمر الخوجة الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدفين دون رد.

ونجح ليوباردس في الشوط الثاني بتقليص الفارق مع الاتحاد، عندما سجل عبد العزيز الصويعي هدفاً في مرماه، وبهذه النتيجة استطاع الاتحاد القفز إلى صدارة جدول ترتيب المجموعة، والاقتراب بشكل كبير من التأهل إلى دور الـ16 في البطولة القارية ومواصلة مشواره. حيث رفع رصيده بهذا الفوز للنقطة السابعة محتلاً صدارة المجموعة، يليه أورلاندو بيراتس في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يليه شبيبة الساورة بالمركز الثالث برصيد أربع نقاط وأخيراً ليبوباردس بدون نقاط.

وبدأ الاتحاد مشواره في البطولة بفوز مهم على حساب نظيره أورلاندو بطل جنوب أفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، من أجل حصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره القاري وفي المباراة الثانية تمكن الفريق من الخروج بنقطة التعادل، أمام نظيره شبيبة الساورة الجزائري، بهدف لكل منهما.

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