سلة الأهلي طرابلس بالعلامة الكاملة

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حقق الأهلي طرابلس حامل اللقب فوزه الخامس على التوالي هذا الموسم والذي جاء على حساب الأولمبي بنتيجة 81-41 ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية صالة قرطبة بطرابلس.

وبهذا الفوز يتصدر الأهلي طرابلس مجموعته بفارق فوزين عن أقرب منافسيه المدينة صاحب المركز الثاني والإتحاد صاحب المركز الثالث، ويتبقى للأهلي طرابلس مباراة واحدة في مرحبة الذهاب في مواجهة الجزيرة يوم 14 من شهر مارس الجاري.

الجدير بالذكر أن بطولة الدوري الليبي لكرة السلة تقام بنظام المجموعتين، ويتصدر النصر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بفوزه في مبارياته 4 التي خاضها حتى لأن، بفارق انتصار واحد عن ملاحقه المباشر الأهلي بنغازي الذي يمتلك 3 انتصارات من 4 مباريات خاضها حتى لأن هذا الموسم.

وفي سياق أخر تحصلت ليبيا صباح السبت على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي للرقبي. وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للعبة.

في حين صرح رئيس الاتحاد الليبي للرقبي السيد مصطفى الحوتي. بأن ممثلي الاتحادات في اجتماع الجمعية العمومية صوتوا بالإجماع على منح ليبيا العضوية الكاملة.

وأضاف الحوتي. بذلك يحق للاتحاد الليبي المشاركة والتصويت في جميع اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.

في حين جاء هذا التصويت على خلفية، النتائج الجيدة التي حققها المنتخب الليبي للرقبي. والتي كان آخرها تتويج ليبيا بفضية البطولة العربية لسباعيات الرقبي الأسبوع الماضي في العاصمة التونسية.