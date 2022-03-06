الأوساط الرياضية الليبية تنعى اللاعب الدولي السابق أبوبكر العمامي

نعت الأوساط الرياضية الليبية عامةً وجماهير نادي النصر خاصةً مساء اليوم الأحد، رحيل نجم وهداف الفريق اللاعب الدولي السابق أبوبكر العمامي، الذي توفي بعد رحلة مكابدة مع المرض.

شهدت أواخر الستينيات بداية مسيرته في ميادين كرة القدم الليبية ليدفع به المدرب اليوغسلافي ماتيكالو-لاحقاً- للفريق الأول في مطلع السبعينيات وكانت أول مباراة رسمية له أمام فريق الظهرة من مدينة طرابلس، وكان حينها أصغر لاعبي الفريق النصراوي مع أسماء لامعة، ليواصل الفقيد مسيرته مع النصر لغاية موسم 1982-1983.

وساهم العمامي مع فريقه النصر في إحراز لقب الترتيب الثاني لبطولة الدوري الليبي لأول مرة في موسم 1977-1978، وكلل أولى مشاركاته على مستوى القارة الأفريقية بتسجيل أول أهدافه الأفريقية في مرمى شباب بلكور الجزائري عام 1979م.

وصنع اللاعب الراحل بصمته أيضاً مع المنتخب الوطني لأول مرة عام 1973 حين لعب مع جيل كبار الكرة الليبية آنذاك، لتستمر مسيرته الدولية مع المنتخب، حتى عام 1979.

بلغت مشاركات العمامي الدولية مع المنتخب 30 مباراة دولية أشهرها أمام منتخبات الجزائر وتونس وغينيا والعراق وفلسطين ورومانيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه اتجه إلى ميدان التدريب عقب اعتزاله الملاعب فتولى أولاً مهمة تدريب فرق محلية عدة، أبرزها فريق ناديه الأول النصر خلال حقبة التسعينيات، ثم اتجه للعمل الإداري بالاتحاد الفرعي لكرة القدم في مدينته بنغازي وضمن الاتحاد الليبي لكرة القدم في وقت لاحق.

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