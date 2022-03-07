الأهلي طرابلس يتعادل مع الشط صاحب المركز الأخير

تعادل فريق الأهلي طرابلس سلبيًا أمام نظيره الشط في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من مرحلة إياب فرق المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة ظاهرة لفريق الأهلي وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، كان أخطرها في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، عندما أضاع اللاعب أحمد القديري ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى أصحاب الأرض.

جديرٌ بالذكر أن فريق الأهلي طرابلس رفع رصيده من النقاط إلى 17 نقطة محتلًا المركز الثالث، فيما يقبع فريق الشط في المركز الأخير في جدول ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية