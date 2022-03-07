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الأهلي طرابلس يتعادل مع الشط صاحب المركز الأخير

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل فريق الأهلي طرابلس سلبيًا أمام نظيره الشط في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من مرحلة إياب فرق المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة ظاهرة لفريق الأهلي وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، كان أخطرها في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، عندما أضاع اللاعب أحمد القديري ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى أصحاب الأرض.

جديرٌ بالذكر أن فريق الأهلي طرابلس رفع رصيده من النقاط إلى 17 نقطة محتلًا المركز الثالث، فيما يقبع فريق الشط في المركز الأخير في جدول ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط فقط.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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