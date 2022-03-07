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بعد صيانته.. لجنة اتحاد الكرة تعتمد ملعب الصداقة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت لجنة اعتماد الملاعب التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم بزيارة تفقدية لملعب المرحوم صلاح سالم، في نادي الصداقة، في مدينة شحات.

تأتي هذه الزيارة بغرض الوقوف على حالة الملعب بعد الانتهاء من عمليات الصيانة التي قام بها مجلس إدارة النادي، وتم تغيير أرضية الملعب بالكامل إلى العشب الاصطناعي المعتمد من “فيفا”.

وأعدت لجنة اعتماد الملاعب تقريرًا يفيد بتجديد الاعتماد لاحتضان الملعب مباريات الدوري الممتاز وبقية المسابقات المحلية، وسيخوض فريق الصداقة أول لقاء له على ملعبه بعد صيانته يوم الجمعة القادمة أمام نظيره دارنس.

 

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قناة 218 الليبية

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