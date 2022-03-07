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أتلتيكو يهزم بيتيس ويخطف منه المركز الرابع.. بثلاثية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن فريق أتلتيكو مدريد من تحقيق الفوز على مضيفه ريال بيتيس، ضمن منافسات المرحلة 27 من مسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح أتلتيكو التسجيل عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة الثانية ثم أدرك الفريق الأندلسي التعادل في نهاية الشوط الأول، ثم عاد النجم البرتغالي فيليكس وأحرز الهدف الثاني، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق سجل ليمار الهدف الثالث لفريقه.

وبهذا الفوز؛ رفع أتلتيكو مدريد حامل اللقب رصيده إلى النقطة الـ48 محتلاً المركز الرابع، متفوقًا بفارق نقطتين على منافسه ريال بيتيس الذي تراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني.

 

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قناة 218 الليبية

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