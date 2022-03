لجنة مسابقات كرة السلة تجري غدا قرعة الكأس

تقام يوم الغد الأثنين بصالة الاجتماعات بمقر الاتحادات الرياضية العامة بالعاصمة طرابلس قرعة كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي ألفين وواحد وعشرين وألفين وأثنين وعشرين.

و راسلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة، رؤساء مجالس الإدارة لأندية الواقعة بالمنطقة الغربية، بخصوص حضور مراسم القرعة بينما خاطبت اللجنة رئيس الاتحاد الفرعي لكرة السلة بالمنطقة الشرقية، بشأن اتخاذ الإجراءات بدعوة الأندية الواقعة في نطاقه لإجراء قرعة تصفيات كأس ليبيا.

يذكر أن منافسات مسابقة الكأس لكرة القدم ستنطلق خلال الفترة من السادس عشر من شهر مارس الجاري وحتى الحادي عشر من شهر أبريل المقبل.

