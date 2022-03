الجزيرة يكلف العكاري مدربا للفريق الأول لكرة القدم

كلف نادي الجزيرة بزوارة المدرب الوطني فوزي العكاري بتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الحبيب إمبارك المستقيل من منصبه بسبب ظروفه الصحية

فوزي العكاري سينطلق مشواره في دوري الدرجة الأولى رفقة فريق الجزيرة يوم الخميس القادم عندما يستضيف فيها أبناء زوارة فريق أبي الأشهر بملعب زوارة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من منافسات مرحلة إياب دوري الدرجة الأولى .

ويشار إلى أن فريق الجزيرة يحل في المركز الخامس رفقة فرق المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط .

المصدر ليبيا الأحرار

