اختتم فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة اليد صدارته بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه فوزا كبيرا على فريق النصر 32 مقابل 7

ختام منافسات مرحلة الذهاب شهدت فوز فريق الاتحاد على فريق الهلال بنتيجة 27 مقابل 15، كما حقق فريق الأهلي بنغازي فوزا مهما على فريق اتحاد الشرطة 25-2مقابل، ونجح فريق الجزيرة في الفوز على بنغازي الجديدة في قاعة زوارة 41 مقابل 30 . وفي قاعة المرج اختتم فريق النجمة مرحلة الذهاب بالفوز على المروج 28 مقابل 27.

المصدر ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يختتم صدارته لمرحلة ذهاب دوري كرة اليد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار