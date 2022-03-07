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الفحص الطبي يحسم انضمام كريستنسن إلى برشلونة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي الفحص الطبي الروتيني، تمهيداً لانضمامه إلى صفوف برشلونة في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، أن المدافع الدنماركي قد اجتاز الكشف الطبي الإثنين الماضي في برشلونة دون إعلانه رسمياً، حيث التقى كلاً من ماتيو أليماني وجوردي كرويف إداريي برشلونة، حيث فضّل كريستنسن الانضمام إلى برشلونة على الانضمام إلى بايرن ميونيخ.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الكاتالوني إلى أن كريستينسن سيُوقّع عقداً لمدة 5 سنوات بشكل مجاني، حيث سينتهي عقده الصيف المقبل ما جعله يبدأ المفاوضات في هذه الفترة.

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قناة 218 الليبية

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