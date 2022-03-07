فترة صعبة لـ”عائلة هازارد” في الملاعب الأوروبية

تعاني عائلة إيدين هازارد في الفترة الحالية على صعيد كرة القدم، حيث لا يعيش كلٌ من إيدين هازارد وثورغان هازارد أياماً جيدة.

وسبق أن ساهم إيدين هازارد مع ريال مدريد في موسمين ونصف الموسم بـ16 هدفاً في 65 مباراة في كل المسابقات، ما يعني 3318 دقيقة في المجمل، وتؤكد أغلب التصريحات الصحافية مغادرته الفريق في الصيف المقبل دون الكشف عن هوية الفريق الجديد.

في البوندسليغا، كشفت صحيفة “بيلد” أن بروسيا دورتموند يرغب ببيع النجم ثورغان هازارد بعد عدم إقناعه الفريق هذا الموسم، وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن النادي سيوافق بعرض 20 مليون يورو لبيع اللاعب رسمياً، وسبق أن قام ماركو روزه مدرب الفريق باستبعاد هازارد من قائمة الفريق قبل أسابيع لأسباب غير رياضية.

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