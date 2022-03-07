المحاولة الأخيرة من يوفنتوس لإقناع ديبالا

يعمل يوفنتوس على تقديم عرض جديد يُبقي نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الفريق لفترة إضافية، وذلك عقب وصول وكيل أعماله إلى تورينو للاجتماع مع إدارة النادي.

وخصص موقع “كالتشيو ميركاتو” تقريراً لوضعية ديبالا مع البيانكونيري، حيث أشار إلى أن الإدارة تعمل على التوصل لاتفاق جديد من أجل تمديد العقد الذي ينتهي الصيف المقبل.

ووصل خورخي أنطون وكيل أعمال ديبالا إلى تورينو لعقد جلسة مع إدارة يوفنتوس، وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل لاتفاق لإبقاء ديبالا، فإن اللاعب سيغادر حتماً نهاية الموسم وسينتقل مجاناً.

ومن المتوقع أن تكون وجهة ديبالا المقبلة إلى إنتر ميلانو، الذي يطمح لاصطياد النجم الأرجنتيني، خصوصاً في حال تتويجه هذا الموسم بلقب الدوري للمرة الـ20 في تاريخه.

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