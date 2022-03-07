فوتبول إيطاليا: إنتر يستهدف البيستوليرو

كشف موقع “فوتبول إيطاليا”، أن إدارة إنتر قد تواصلت مع وكيل أعمال المهاجم الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز، لضمه خلال الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النيراتزوري بدأت العمل لإغلاق صفقة سواريز بشكل رسمي، والاتفاق مع وكيل أعمال ليكون لاعباً في الفريق الموسم المقبل، وسينتهي عقد سواريز مع أتلتيكو مدريد الصيف المقبل، ما دعا إلى البدء بالمفاوضات بين النادي الإيطالي ووكيل أعمال اللاعب، وترددت أنباء قوية عن عدم وجود نية لتمديد عقد سواريز مع الروخي بلانكوس لفترة إضافية.

ويطمح بطل إيطاليا الموسم الماضي لتعزيز خط هجومه في الانتقالات المقبلة، حيث وضعت سواريز إضافة إلى سكاماكا كخيارات رئيسية للتعاقد معهم.

وقاد لويس سواريز فريقه الحالي أتلتيكو مدريد إلى تحقيق لقب الدوري الموسم الماضي، بعد انضمامه إليه قادماً من برشلونة بشكل مجاني.

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