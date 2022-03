اتحاد الكرة يبحث عن تسوية مع الإسباني كليمنتي

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي لكرة القدم لليبيا الأحرار وجود محادثات بين الاتحاد والمدرب الإسباني خافيير كليمنتي للوصول لتسوية تفسخ العقد بالتراضي

اتحاد الكرة نفى وصوله لتسوية مع المدرب الإسباني مؤكدا استمرار المحادثات مع كليمنتي للوصول لحل يرضي الطرفين وينهي مهمة المدرب الباسكي التي استمرت لقرابة العام لم تشهد أي نقلة للمنتخب بغيابه عن كأس العرب وفشله في التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

المصدر: خاص ليبيا الأحرار

