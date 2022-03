منتخب الناشئين يستعد لبطولة شمال إفريقيا

وصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت سن السابعة عشرة لتونس لخوض معسكر تحضيري قصير قبل التوجه للجزائر مطلع الأسبوع القادم للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقررة بالجزائر منتصف الشهر الجاري

منتخبنا دخل مرحلة التحضير الأخيرة بقيادة المدرب الأرجنتيني ماركوس ومساعده محمد البرعصي قبل شد الرحال للجزائر مطلع الأسبوع القادم بأمل تقديم مشاركة جيدة رغم عدم انتظام مسابقات هذه الفئة على مستوى الاتحادات الفرعية

