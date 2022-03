حذرت إدارة نادي خليج سرت الأندية المنافسة من التعاقد مع اللاعب إسلام الغناي على خلفية تغيب اللاعب عن التدريبات والعودة لفريق النصر

بيان خليج سرت أشار لامتلاك النادي بطاقة اللاعب حتى ديسمبر من العام الجاري ، في حين عاد الغناي إلى فريقه السابق النصر على أساس انتهاء مدة إعارته

