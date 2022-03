المحلة يستغل تأجيل مباراته أمام الاتحاد

تعادل فريق المحلة وديا أمام فريق اتحاد الشرطة بهدف لهدف استعدادا لمنافسات الجولة الخامسة من إياب الدوري الممتاز

المحلة الذي يقوده المدرب الوطني صبري قشوط استغل فترة راحة الفريق في الجولة الرابعة من منافسات إياب الدوري الممتاز بخوض عدة مباريات ودية كان الأولى أمام فريق اتحاد الشرطة الذي يستعد هو الآخر بدوره لخوض منافسات الجولة الثالثة من إياب منافسات دوري الدرجة الأولى .

يشار إلى أن لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة فريق المحلة والاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة من إياب الممتاز بسبب مشاركة فريق الاتحاد في كأس الكونفدرالية الإفريقية .

