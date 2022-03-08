نجمات ورائدات واجهن التحديات وتفوقن في عالم الرياضة

تقرير 218

يوافق يوم الثامن من مارس في كل عام اليوم العالمي للمرأة، والذي يركز على دور المرأة الكبير في كل ربوع العالم من إنجازات في كل المجالات، وتستعرض لكم 218 تألق المرأة العربية وإنجازاتها الرياضية في العديد من المنافسات والبطولات العربية والعالمية.

الليبية رتاج السائح

تمكنت البطلة رتاج السائح من حصد العديد من النتائج البارزة باجتهادها ومثابرتها، حيث دخلت تاريخ الرياضة في ليبيا من الباب الكبير عقب تحقيقها العديد من البطولات في ألعاب القوى وبالتحديد ضمن منافسات رمي القرص والمطرقة بتتويجها بميداليات إقليمية ودولية.

أثبتت السائح بأن المرأة الليبية قادرة على صنع التألق في الألعاب الفردية كما في مجالات الابداع الأخرى، فقد حققت النجمة الليبية الرقم القياسي في البطولة العربية للناشئين التي أقيمت بتونس في يونيو 2015.

كما نجحت رتاج السائح في نيل 7 ميداليات ذهبية وميداليتان فضيتان إضافة إلى ميدالية برونزية في العديد من البطولات في الألعاب العربية والإفريقية إضافة إلى دورة ألعاب البحر المتوسط، لتؤكد إنجازها الخارجي وموهبتها في بطولات ألعاب القوى.

ورغم أن اللاعبة الليبية ضمنت ترشحها إلى بطولة العالم لألعاب القوى مرتين إلا أنها لم تستطع المشاركة مع غياب الدعم المادي من الدولة في السنوات الماضية.

وحققت اللاعبة صاحبة الـ24 عاماً ميداليتها الثانية في البطولة العربية حيث حصد برونزية رمي الجلة في النسخة الثانية والعشرين التي احتضنتها تونس وتحديداً بملعب رادس في صيف 2021.

وكلفت رتاج السائح بمهام مستشارة الرياضة في وزارة شؤون المرأة في أكتوبر من العام الماضي، وذلك تثميناً لإنجازاتها الخارجية ورفع علم ليبيا في أبرز البطولات وتشريف المرأة الليبية في المنصات الدولية.

التونسية أنس جابر

تعد لاعبة التنس التونسية أنس جابر واحدة من أبرز الرياضيات في السنوات الأخيرة بعدما باتت أول لاعبة عربية في تاريخ التنس الأرضي تتواجد بين أبرز 10 لاعبات تنس محترفات.

وحققت أنس جابر لقب بطولة برمنجهام الدولية وهي البطولة التي تندرج ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات، كما وصلت اللاعبة التونسية إلى نهائي بطولة شيكاغو ذات الـ500 نقطة.

وكان التألق الأكبر للاعبة العربية هو التأهل إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2020 أولى البطولات الكبرى، إضافة إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون في عام 2021.

وتسعى أنس جابر لأن تصبح واحدة من بين أبرز لاعبات التنس في العالم خلال السنوات القادمة، خلال مشاركاتها ضمن البطولات الكبرى بشكل متواصل.

المغربية نوال المتوكل

لطالما عرفت لاعبة ألعاب القوى المغربية نوال المتوكل بدورها التاريخي والأسطوري كأول امرأة عربية تحصد ذهبية في إحدى دورات الألعاب الأولمبية الصيفية، بتحقيقها الذهب في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1994 ضمن سباق 400 متر حواجز لألعاب القوى، كما تمكنت العداءة المغربية السابقة من نيل ذهبية 100 متر حواجز في بطولة الألعاب الأفريقية بالقاهرة عام 1982 إضافة إلى ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط في سوريا عام 1987.

المصرية هداية ملاك

حققت المصرية هداية ملاك أسطورة التايكواندو العربية ميداليتين برونزيتين مختلفتين ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، اللاعبة المصرية تمكنت من حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 كما أكدت تألقها العالمي بحصد برونزية أولمبياد طوكيو 2020 في التايكواندو صيف العام الماضي، لتصبح هداية أول فتاة عربية تحقق ميداليتين في دورتين مختلفتين ضمن الألعاب الأولمبية.

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