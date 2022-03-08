بيلباو يعمق جراح ليفانتي بثلاثية في شباكه

فاز أتلتيك بيلباو على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم

وتقدم بيلباو عن طريق مايكل فيسجا في الدقيقة الثالثة والستين، قبل أن يضيف إينياكي ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والسبعين، فيما اختتم أويرزارجا الثلاثية بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والثمانين، وسجل خورخي دي فروتوس هدف ليفانتي الوحيد في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذا الفوز، رفع بيلباو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند ثمانية عشر نقطة في المركز العشرين والأخير.

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