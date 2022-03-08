نجم هوفينهايم ضمن أولويات يوفنتوس في الميركاتو

كشفت موقع “كالتشيو ميركاتو” أن يوفنتوس الإيطالي أصبح من أبرز المهتمين بالتعاقد مع مهاجم هوفنهايم الألماني أندري كراماريتش خلال الموسم المقبل.

وأشار الموقع المختص بسوق الانتقالات في إيطاليا إلى أن المهاجم الكرواتي أصبح على مقربة من الانضمام إلى السيدة العجوز الموسم المقبل في صورة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق خلال الصيف المقبل.

وأمضى كراماريتش مسيرة 6 مواسم مع هوفنهايم عقب انضمامه إليه في 2016 قادماً من ليستر سيتي وأصبح المهاجم أحد أبرز مهاجمي الدوري الألماني حيث سجل أكثر من 80 هدفاً في الدوري الألماني.

ويدخل صاحب الـ30 عاماً دائرة اهتمامات أبزر فرق الدوري الإيطالي حيث بدأت مراقبة اللاعب منذ الموسم الماضي مع كل من إنتر إضافة إلى جاره ميلان.

ومن المحتمل أن يخسر يوفنتوس جهود مويس كين أو ألفارو موراتا في حال ضمان التعاقد مع كراماريتش الموسم المقبل.

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