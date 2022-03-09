طائرة الأهلي طرابلس يتغلب على الاتحاد المصراتي في الدور الرباعي

حقق فريق الأهلي طرابلس للكرة الطائرة الفوز على نظيره الاتحاد المصراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة إياب الدور الرباعي لمسابقة الدوري الليبي.

وانتهى اللقاء بتقدم الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، حيث فاز في الشوط الأول بواقع 25 نقطة مقابل 14، ثم تقدم في الشوط الثاني بتحقيقه 25 نقطة مقابل 18، ثم قلص الاتحاد المصراتي عدد الأشواط وتمكن من الفوز في الشوط الثالث بفارق خمس نقاط.

وحقق الأهلي طرابلس الفوز في الشوط الرابع والأخير بفارق نقطتين؛ ليحافظ، بعد هذا الانتصار، على صدارة جدول ترتيب فرق الدور الرباعي من مسابقة الدوري المحلي.

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