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الأهلي المصري يجدد عقد المدرب بيتسو موسيماني

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي الأهلي المصري عن تجديد التعاقد مع مدرب فريقه الأول لكرة القدم الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، بعد نتائجه الجيدة مع فريق القرن طيلة الفترة الماضية.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن تمديد عقد المدرب موسيماني لمدة موسمين بإلإضافة إلى الموسم الحالي.

جديرٌ بالذكر أن المدرب الجنوب أفريقي تولى تدريب فريق الأهلي المصري في شهر أكتوبر من عام 2020 بعقد لمدة عامين وتوج مع أبناءه بدوري أبطال أفريقيا والدوري الأفريقي بالإضافة إلى الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، وفوزه بكأس مصر في الموسم الماضي.

 

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قناة 218 الليبية

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