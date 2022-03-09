أشبال نادي الأمل يواصلون تحضيراتهم لقادم الاستحقاقات

يسعى نادي الأمل ترهونة للاهتمام أكثر بقطاع الفئات السنية، وبالأخص فريق الأشبال الذي حقق نتائج إيجابية خلال مرحلة الإياب، وذلك من خلال مشاركته بدوري الأشبال بطرابلس.

ورغم ما يُعانيه النادي من صعوبات كبيرة في التنقل أسبوعياً من ترهونة إلى طرابلس والمناطق المجاورة، من أجل خوض مبارياته بالمسابقة، إلا أن أبناء المدرب هانيبال الرحيمي برهنوا على أنهم جديرون بثقة النادي.

ويطمح أشبال الأمل إلى إنجاح مشروع نادي الأمل في صقل مواهب عاصمة الزيتون، حتى يكونوا قادرين مستقبلاً على تشريف ناديهم وقيادته للعب مع الكبار وتحقيق أحلامه في الصعود لدوري الأضواء.

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