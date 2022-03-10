الأولمبي يتعادل أمام المدينة على أرضه

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة فريق الأولمبي وضيفه المدينة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة إياب مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

وانتهت المباراة، التي أقيمت على أرضية ملعب الزاوية، بنتيجة هدف مقابل هدف، حيث افتتح أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة الـ20 عن طريق المحترف التونسي فخر الدين العمدوني، ثم أدرك الضيوف النتيجة في الدقيقة 49 عن طريق يعقوب عبدالله.

يُذكر أن فريق الأولمبي بعد هذا التعادل حافظ على صدارة المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد المدينة عند 16 نقطة محتلاً المركز الرابع.

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