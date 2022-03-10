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دجوكوفيتش يغيب عن إنديان ويلز وميامي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش أنه لن يشارك في دورتي إنديان ويلز وميامي، الأميركيتين اللتين تدخلان ضمن دورات الألف نقطة للماسترز ؛بسبب منع سفر غير الملقحين ضد فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة.

وكشف النجم الصربي أن هذا القرار بسبب منع سفر غير الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد إلى الولايات المتحدة.

ونشر دجوكوفيتش تغريدة في تويتر قال فيها: “كنت أعلم بأنه من غير المرجح أن أتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة لخوض هاتين الدورتين؛ بسبب القيود التي تفرض على المسافرين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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