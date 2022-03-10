عقوبات رادعة تطال مالك بطل أوروبا

أعلنت الحكومة البريطانية عن عقوبات إضافية تخص رجال أعمال روس من بينهم مالك نادي تشيلسي الملياردير رومان أبراموفيتش .

وأشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أنه لا يمكن أن يكون هنالك أي ملاذ آمن لكل من دعم الحرب على أوكرانيا ويكون مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، وجمدت الحكومة البريطانية كل ممتلكات البلوز، كما تم حظر التعامل المالي مع أبراموفيتش وسبعة رجال أعمال روسيين مقيمين في بريطانيا منعهم جميعًا من السفر.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نادي تشيلسي لن يستطيع بيع تذاكر المباريات المقبلة بعد هذا القرار الذي يضر مصالحه بشكل كبير، وسوف يكون الحق لأصحاب التذاكر الموسمية لحضور مباريات الفريق.

ولا يحق لتشيلسي شراء أو بيع أو تجديد عقد أي لاعب في الفريق، مما يعني احتمالية مغادرة سيزار أزبيلكويتا وأندريس كريستنسين وأنطونيو روديغر نهاية الموسم، عقب انتهاء عقودهم مع النادي اللندني.

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