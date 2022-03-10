أديداس تتعاقد مع الأتزوري خلفا لشركة بوما

كشفت شركة أديداس الألمانية للملابس والتجهيزات الرياضية عن توقيع عقد رعاية مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خلفًا لشركة بوما.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتصميم قمصان المنتخب الإيطالي بطل أمم أوروبا الأخيرة، كما ستقوم برعاية كل التجهيزات الخاصة بالقطاع الرياضي، وبحسب مصادر؛ فإن العقد يمتد حتى عام 2026 وتصل قيمته إلى 35 مليون يورو سنويًا.

وسيشمل الاتفاق بين الشركة الألمانية الرائدة والاتحاد الإيطالي؛ توفير أزياء المنتخبات الإيطالية على كل المستويات إضافة إلى أطقم التدريبات.

وترعى أديداس اتحادات رياضية كبيرة ومنتخبات كالألماني والإسباني إضافة إلى الأرجنتيني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية