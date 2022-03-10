“غرف البرنابيو” تشهد جلسة سرية بين بنزيما ومبابي

كشفت صحيفة “ماركا” إلى أن جلسة قد عقدت بين كريم بنزيما نجم ريال مدريد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في مكان خاص بملعب سانتياغو برنابيو، وذلك عقب لقاء الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللقاء بين اللاعبين خارج المستطيل الأخضر تواصل لقرابة 15 دقيقة في ملحق بغرفة تغيير الملابس وذلك بتواجد والدة كيليان مبابي.

وأضافت أن نجم الفريق الباريسي كان محبطاً بعد الخسارة والخروج مبكراً في دوري الأبطال.

واقتربت الصحيفة من أصداء الجلسة بين النجمين الفرنسيين حيث أوضحت أن بنزيما كان يقرب تفاصيل النادي الملكي للاعب الشاب وكيفية العمل بملعب سانتياغو برنابيو بعد الصيانة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، حيث يطمح الريال إلى ضمه بشكل مجاني كما صرح مبابي مرات عدة بأن اللعب مع الميرينغي يعد حلم طفولته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية