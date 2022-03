الأول من الشهر المقبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022

تشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 202، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في ثمانية استادات مونديالية.

ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 ضيف، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع لثمانين ألف مشجّع.

ويواصل جمهور كرة القدم من أنحاء العالم الإعداد للسفر إلى قطر، التي ستشهد النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، حيث تقع الاستادات الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة بالقرب من وسط مدينة الدوحة، ولا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من الاستادات ساعة واحدة، ما يضمن بقاء المشجعين واللاعبين والمسؤولين دائماً في قلب الحدث الذي يستمر على مدى 28 يوماً، بداية من انطلاق مباراة الافتتاح في استاد البيت يوم 21 نوفمبر. كما تتيح الطبيعة متقاربة المسافات في قطر فرصة نادرة للمشجعين لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال المراحل الأولى من منافسات البطولة.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 شهدت اقبالاً غير مسبوق، حيث طلب مشجعو كرة القدم من أنحاء العالم أكثر من 17 مليون تذكرة لحضور المنافسات، وقد حصل الكثير منهم بالفعل على تذاكر لحضور مباريات البطولة المرتقبة. وتتواصل حالياً الفترة المخصصة لدفع قيمة التذاكر، والتي تنتهي عند الواحدة من ظهر الإثنين 21 مارس الجاري، بتوقيت الدوحة.

المصدر موقع (Qatar2022.qa)

