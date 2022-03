رومان يستدعي 24 لاعبا لخوض دورة موريتانيا الرباعية

أعلن الأسباني رومان كاتيلا قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم التي ستخوض دورة موريتانيا الودية في الفترة مابين الحادي والعشرين والتاسعِ والعشرين من مارس الجاري

قائمة المنتخب شهِدت تواجد ستة محترفين بالإضافة لعودة حارس الأهلي بنغازي مراد الوحيشي رغم إعلانه الاعتزال دوليا في وقت سابق ، القائمة لم تسجل وجود أي لاعب من فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد لالتزام الفريقينِ وتركيزِهم على مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، وهو ماسمح للجهازِ الفني المؤقت بضم عدة وجوه جديدة كأحمد فكرون ومعتز معروف لاعبي الاتحاد المصراتي وعودة سالم روما لاعب النصر بالإضافة إلى مهاجم الأهلي بنغازي أكرم الزوي ولاعب الأولمبي طارق بشارة.

