وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس، إلى زامبيا، وذلك لمواجهة فريق زاناكو الزامبي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ويسعى فريق الأهلي طرابلس لتحقيق فوز جديد في مباراة الإياب بعد أن حسم مباراة الذهاب بملعب بنينا بهدفين دون رد وضعته في وصافة المجموعة برصيد ست نقاط.

يذكر أن الأهلي طرابلس يلتقي زاناكو يوم الأحد القادم بملعب مدينة لوساكا عند الساعة الثالثة مساء.

المصدر ليبيا الأحرار

The post بعثة الأهلي طرابلس تصل إلى زامبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار