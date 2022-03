تواصل فريق الاتحاد استعدادته تحضيرا لمواجهة مستضيفه شبيبة الساورة الأحد المقبل لحساب الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية

الاتحاد حط بالجزائر طامعا في تحقيق الانتصار ومواصلة صدارته للمجموعة، حيث سيقطع الاتحاد شوطا كبيرا نحو التأهل لدور الثمانية في حال تحقيق الانتصار ومواصلة النتائج المميزة التي حققها الفريق في مرحلة الذهاب بجمعه لسبع نقاط من ثلاث مباريات

