اليويفا يباشر تحقيقاً مع رئيس نادي باريس سان جيرمان

شرع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا في تحقيق تأديبي بحق القطري “ناصر الخليفي” رئيس نادي باريس سان جيرمان وليوناردو المدير الرياضي، بشأن ما بدر منهما في ملعب سانتياغو برنابيو، بعد الخسارة 1-3 أمام ريال مدريد -الأربعاء- وتوديع دوري الأبطال.

وكان الخليفي قد دخل غرفة ملابس الحكام وهو يصرخ عقب المباراة، في واقعة سجلها أحد مسؤولي ريال مدريد بهاتفه النقال -وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

وأشارت صحيفة “ليكيب” إلى أن انفعال الخليفي وليوناردو على حكم المباراة، يضعهما تحت طائلة المادة 11 من لائحة الانضباط لمن يخالف المبادئ العامة للسلوك، والتصرف بطريقة مهينة أو مخالفة لقواعد اللياقة.

وأكدت ليكيب أن الاتحاد الأوروبي فتح الدعوى التأديبية بشكل عام ضد الفريق الفرنسي، وستتخذ لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الأوروبي قراراً في الوقت المناسب.

ورغم سيطرة النادي الفرنسي على المباراة بالتقدم 1-صفر، لكن كريم بنزيما أدرك التعادل في الدقيقة 61 بهدف رأى ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان أنه كان ينبغي عدم احتسابه، بسبب تعرض الحارس جانلويجي دوناروما لمخالفة قبل تسجيل الهدف.

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